至上、弘憶股、利機 營收看增

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

半導體通路商各擅勝場，除了大聯大與文曄，包括至上、弘憶股、利機等都各有優勢，今年營運表現同時看增。

至上前兩年業績受市況影響下滑，不過今年首季季增逾一成，且年增幅度更達1.25倍。至上營收結構中記憶體相關業務約占六成，法人看好，該公司今年營運將受惠記憶體市場逐漸復甦，原本伺服器應用約占其記憶體業務的15％左右，今年相關出貨量提升，比重有機會再增加。法人估計，至上下半年營運會比上半年更好，今年整體業績增幅可達雙位數百分比，有機會挑戰賺進半個股本。

弘憶股首季業績與去年第4季相當，年增幅度超過二成。法人認為，第2季營運表現不看淡，有機會優於首季，甚至呈現月月走高態勢。

利機在自有研發銀漿方面，部分產品已小量出貨，今年預期有顯著成長，其持續布局低溫燒結銀產品，估計下半年有明確訂單挹注。法人估計，利機本季業績有望成長雙位數百分比，今年挑戰每股純益3元以上。

低溫 半導體 記憶體

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