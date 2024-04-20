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群創連賠八季、Q1虧41億 公司強調本季營運有感改善

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導
群創董事長洪進揚。 圖／聯合報系資料照片
群創董事長洪進揚。 圖／聯合報系資料照片

群創（3481）昨（19）日公告今年第1季財報，合併營收為504.92億元，季減5.5%，年增10.7%。毛利率4.2%，季增0.8個百分點，稅後虧損41.03億元，每股稅後淨損0.45元，是2022年第2季以來連八季虧損，雖較去年同期改善，但較前一季虧損擴大。預估本季大尺寸面板量價齊揚。

群創董事長洪進揚昨日表示，第1季工作天數比較少，營運費用較高，但產品結構調整，毛利率提升，看好第2季的營運表現再往上，毛利率改善幅度比第1季更大，營運會有更有感的改善。

群創首季財報及現金減資 圖／經濟日報提供
群創首季財報及現金減資 圖／經濟日報提供

群創表示，第1季適逢產業傳統淡季及農曆春節工作天數減少，營收季減，部分客戶提前為2024年三大運動賽事拉貨準備，帶動LCD電視面板價格上漲，毛利率與EBITDA利益率也分別改善0.8以及0.7個百分點。

展望2024年第2季，群創表示，隨著三大運動賽事的到來、新品備貨潮以及中國618促銷等活動刺激面板需求，將持續根據市場動向及客戶需求，動態調配產能及提高生產效率。群創致力推動雙軌轉型策略，持續深化非顯示器領域布局。

日前群創也連同睿生光電舉辦首次2024年上半年集團法說會，經營團隊持續深化非顯示器領域布局，宣告轉型為涵蓋面板及半導體事業，跨足半導體的扇出型面板級封裝（FOPLP）產線預計於今年第3季出貨，全力推動雙軌轉型。

群創2024年第1季整體出貨面積602萬平方公尺，季對季持平。2024年第1季營收以產品應用別區分，電視為37%、車用產品為24%、可攜式電腦為19%、手機及商用產品為15%、桌上型螢幕為5%；以產品尺寸別區分，10吋以下為16%、10到20吋為32%、20到30吋為14%、30到40吋為7%、40吋以上為31%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收占比為75%及25%。

大尺寸面板 群創

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