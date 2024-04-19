神達車用業務 添動能

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
神達數位攻車用 圖／經濟日報提供
神達數位攻車用 圖／經濟日報提供

神達（3706）衝刺車用業務，旗下神達數位2023年受到客戶庫存調整影響，業績下滑。展望後市，神達數位總經理張樂羣指出，聯網型行車記錄器及車隊管理系統業務為主要增長動能，尤其美國市場需求強勁，對今年營運審慎樂觀看待，預估神達數位2024年營收將有雙位數成長，2025年成長幅度有機會進一步擴大。

神達數位為神達集團旗下專注在車用電子、物聯網與雲端服務產業的子公司。神達數位2023年受到客戶端庫存待去化影響，加上2022年業績基期較高，導致2023年營收降至49.61億元，年減19.03％。

展望後市，張樂羣表示，對神達數位今年營運抱持審慎樂觀態度，預計下半年營運將優於上半年，看好全年營收將有雙位數增幅，成長動能主要來自聯網型行車記錄器及車隊管理系統業務成長。

其中，神達數位聯網型行車記錄器透過Tier 1客戶出貨給美國市場，出貨動能強勁，預期光今年上半年出貨量就超過去年全年表現，估2024全年將有二至三成年增幅。

其次則是車隊管理系統，過往神達數位主要提供客戶平板電腦，但近年增加了影像處理、AI功能，讓神達數位不論在軟體、硬體、AI、雲端平台方面皆能提供客戶服務，成為神達數位競爭優勢。

張樂羣表示，神達數位在車隊管理系統業務新接客戶訂單增加，且在既有客戶方面，神達數位出貨的產品項目也同步擴大，尤其今年在美國市場將會成長很大，因為當地車隊管理業務正蓬勃發展，至於歐洲市場仍在醞釀階段，預計2025年歐美市場相關業務將同步成長。

神達數位今年另一個成長動能，則來自神達集團近期的組織重組，將集團內工業電腦部門整合至神達數位。

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