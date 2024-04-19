瑞昱法說會／庫存回沖利益 第1季獲利年增逾七成

網通IC設計大廠瑞昱（2379）19日召開法說會並釋出第1季營運成果，在庫存回沖利益帶動下，使單季稅後淨利達31.30億元，相較去年同期大幅成長74.5％。對於後市營運展望，黃依瑋認為，後續雖然仍可能受到地緣政治及全球經濟影響，但不排除出貨動能有機會持續攀升。

瑞昱公告第1季財報，單季合併營收達256.23億元、季增13.5％、年成長30.6％，毛利率50.8％、季增6.1個百分點，稅後淨利31.30億元、季增9.7％，相較去年同期大幅成長74.5％，每股淨利6.1元。

黃依瑋指出，目前庫存周轉天數都已經回到正常水準，其中截至第1季為止，庫存周轉天數已經從去年第4季底的104天降至80天，且第1季更受惠於庫存回沖效益，預期未來幾季仍可望有庫存回沖帶來的利益。

觀察第1季PC與非PC比重大約落在33：67，黃依瑋表示，第1季車用及PC客戶需求最為強勁，其次才是網通跟消費性電子，不過他也認為，第1季客戶的庫存回補效應後續不見得會再度發生，仍需再度觀察。

觀察乙太網路產品線，預期未來2.5G、10G等產品線出貨動能將可望持續看增。交換器（Switch）需求亦有望隨著全球電信標案需求持續升溫，但市場上價格競爭的態勢仍舊存在。

WiFi 7則在今年農曆春節過後需求開始提升，瑞昱在今年下半年放量出貨的腳步不變，不過預期PC、路由器新產品仍將以WiFi 6／6E為主，WiFi 7可能僅將占個位數，明年開始才會由WiFi 7成為市場主流。