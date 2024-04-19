群創財報／首季稅後淨損41億元 每股損失0.45元

群創（3481）19日公布2024年第1季營運成果，合併營收為505億元，營業淨損為32億元，稅後淨損為41億元，基本每股損失為0.45元。折舊及攤銷為78億元，資本支出為45億元。

2024年第1季整體出貨面積602萬平方公尺，季對季持平，液晶面板售價為每平方公尺263元美金。2024年第1季營收以產品應用別區分，電視為37%、車用產品為24%、可攜式電腦為19%、手機及商用產品為15%、桌上型螢幕為5%；以產品尺寸別區分，10吋以下為16%、10到20吋為32%、20到30吋為14%、30到40吋為7%、40吋以上為31%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收佔比為75%以及25%。

回顧2024第1季，適逢產業傳統淡季及農曆春節工作天數減少，首季營收較上季減少5.5%，部份客戶提前為2024年三大運動賽事拉貨準備，帶動LCD電視面板價格上漲，首季毛利率與EBITDA利益率也分別改善0.8及0.7個百分點。

展望2024第2季， 隨著三大運動賽事的到來、新品備貨潮及中國618促銷等活動刺激面板需求，群創表示，將持續根據市場動向及客戶需求動態調配產能及提高生產效率。同時，群創將致力推動雙軌轉型策略，持續深化非顯示器領域布局。