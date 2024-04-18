文曄擬配發每股現金股利1.8元 盈餘配發率42.4%

半導體通路商文曄（3036）於18日公布，擬配發去年度普通股每股現金股利1.8元，是近14年低點，盈餘分配率約42.4％，略低於2022年度的49.9％。

同時，文曄也擬配發特別股的股利為每股2元。

文曄於今年4月初完成併購加拿大同業Future Electronics百分百股權案，總收購金額高達38億美元，折合超過新台幣1,200億元。這讓文曄實力大增，未來有望問鼎全球半導體通路龍頭的寶座。

根據Gartner的資料，以去年半導體通路市占率來算，文曄本身占9.9％，在全球排名第四，但加計Future之後，合計市占率達12.2％，一舉超越國外競爭對手最高的11.4％，已是全球最大半導體通路商的水準。

拿下Future，對文曄堪稱大進補。前者是小而美的通路商，獲利率比文曄高出不少，而且零負債。文曄去年淨利約1.3億美元，加計Future後，擬制性全年淨利可跳升到4.14億美元，擬制性毛利率也從文曄本來的3.1％，提升到6.2％。

文曄併購Future後，今年可合併計入後者約近三個季度的業績。