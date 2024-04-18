富采加快布局汽車感測

富采（3714）車用感測布局催油門，已開始與歐美陸車廠合作，公司看好將陸續開花結果。

富采強調，該公司可提供從磊晶到模組的全方位光電解決方案，涵蓋車用、感測以及先進顯示等多個領域。在車用感測，富采已經擁有眾多成功的導入案例，並持續加速布局，滿足市場需求。

富采指出，隨著汽車科技不斷發展及安全法規政策支持下，車用感測技術正日益成為車用安全、智能和自動化的重要環節。

其中，駕駛監控系統（DMS）和乘客監控系統（OMS）尤其受到關注。為解決業界DMS／OMS需定點安裝以及光源死角的問題，富采的產品提供無死角的矩形光源，並可根據不同車型、車廂和駕駛情境進行客製化的光學設計。

此外，為降低DMS對駕駛的視覺干擾，富采研發特殊的弱紅點技術，可降低2/3的視覺光源，有效提升道路安全。此外，富采的OMS產品能根據實際載客情況進行開關，並在乘客動作時自動加強光源，提高準確性。