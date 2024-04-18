友達多元事業引擎發威

友達（2409）多元事業引擎發威，昨（18）日宣布將於下周三（24日）開跑的「Touch Taiwan展」中，展示為智慧零售、教育、醫療場域打造的跨域、跨產業整合應用，揭示高值化、節能減碳的多元創新解決方案。

為協助零售場域客戶解決店內行銷及長期缺工問題，友達整合軟硬體服務，推出「友達零售雲端管理平台」，透過高度整合的雲端內容管理系統，即可在單一軟體平台有效監控及管理店內所有數位看板和電子貨架標籤，適用於超商超市、連鎖品牌門市、大型展館、銀行等使用情境，連結全球客戶超過3萬個端點。

友達與旗下達擎共同開發的「遠端設備管理系統（ADM）」，提升互動教室設備的管理效率，並改善學校的設備管理痛點。同時，ADM流暢的多功能安裝模式、直覺設計的整合操作介面，可同時管理多部設備，有助於擴大教育資源的覆蓋範圍，不受地域限制資訊布達與設備監控管理功能，提供更優質的教育環境，創造學無止境的創新教育模式。