信邦第1季稅後純益跳增五成 EPS 3.8元

信邦（3023）昨（18）日公布2024年第1季稅後純益達9.12億元，為歷史次高，年增2.02%，季增51.89%，每股純益3.8元，優於去年同期的3.75元及去年第4季2.49元。

展望第2季，信邦指出，隨著客戶端庫存去化已接近尾聲及各產業需求逐漸回溫，營運將優於第1季。其中，太陽能產業因客戶庫存已去化至低水位，需求略有回溫。至於高階半導體設備需求，受惠於AI晶片需求激增，產能已滿載至明年底。

信邦EPS

信邦第1季合併營收80.36億元，年減5.08%，季增9.13%；合併毛利率25.80%，年減少0.32個百分點，季增加0.76個百分點；首季稅後純益9.12億元，每股純益3.8元，稅後純益及每股純益均為歷史次高。

信邦指出，第1季毛利率25.8%，年減0.32個百分點，主因部分原料去化時間較長，存貨評價提列未實現損失5,103萬元，較去年同期增加3,326萬元，還原後之毛利率達26.44%，年增0.11個百分點；受惠新台幣及人民幣貶值產生的匯兌利益、金融資產利益、樣品及設計服務收入的挹注，第1季營業外利益3.29億元，稅後純益年增2.02%。

信邦3月合併營收28.07億元，為歷年同期次高，月增12.13%，年減3.15%；3月營收成長係醫療、綠能、工業應用、通訊及電子週邊等產業之銷售，都較2月成長雙位數百分比。

信邦MAGIC五大產業領域第1季營運表現方面，與去年同期相比，其中醫療及健康照護產業減少10.24%、汽車產業減少8.98%、綠能產業減少7.74%、工業應用產業減少1.70%、通訊及電子周邊產業減少3.19%。

產業別銷售方面，綠能產業占合併營收32.71%；工業應用產業占28.13%；通訊及電子周邊產業占16.34%；汽車產業占14.49%。