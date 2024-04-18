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就市論勢／出口導向股 伺機進場

經濟日報／ 曾萬勝（第一金工業30ETF經理人）

盤勢分析

本周台股巨幅震盪，但也吸引低接買盤，昨（17）日收盤大漲311點，漲幅1.5%，指數收在20,213點。台股自去年11月觸底上攻以來，近期適逢國際金融市場對降息預期遞延，加上面臨股價大漲後，第1季財報高標檢視期，股價大幅波動，然科技股整體需求面、獲利面都見成長趨勢，投資人不宜急殺出場，急跌承接或定期定額仍是長線跟隨多頭走升行情最佳策略。

3月台股大漲超過1,400點，不過台股基金規模出現主動型基金規模降、被動型基金規模升的變化，主要反應兩大現象，一是被動型ETF熱賣，帶來資金排擠作用，部分資金出主動型轉進被動型；二是台股創高，不少投資人在主動基金採取逢高獲利了結。

預料後續影響台股表現關鍵，仍在被動型資金與新募集台股基金的動能，此外，5、6月台股ETF迎來龐大換股潮，也可能影響包括高股息股、權值股的表現。

投資建議

全球AI科技持續創新研發，同時終端應用落地繁花開，研判科技股在修正後，仍可望續演上攻行情，引導台股後市表現，市場預估，今年台灣科技股獲利年增率可達23.4%，非科技族群達17.7%，台股整體達22.5%，後續製造業與出口持續好轉，可望挹注台股修正後回揚動能。

近期聯準會官員談話透露降息時點遞延可能性，美元急升，也使得外資動作干擾台股與新台幣匯率走勢，加上第1季財報發布的高標檢視期，台股迎來較大波動期，不過預期AI應用與資本投資布建持續提升，台股較大震盪過後，也吸引投資買盤，特別留意出口導向類股，AI動能股，及後續ETF換股要角高股息股等，台股波動加大期間，宜搭配急跌單筆投資與定期定額策略，跟隨股市修正後的攻高行情。

台股 高股息

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