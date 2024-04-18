快訊

北榮名醫鄭宏志涉收廠商回扣十多年 300萬元交保

賴清德對陸釋友善訊號 鄭文燦掌海基會可沉潛養晦

喬山砸12億併美同業

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導
喬山總經理羅光廷宣布收購BowFlex品牌及資產。記者宋健生／攝影
喬山總經理羅光廷宣布收購BowFlex品牌及資產。記者宋健生／攝影

全球最大商用健身器材製造商喬山（1736）昨（17）日宣布，以3,750萬美元（約新台幣12.2億餘元）成功收購美國健身器材製造商BowFlex全球品牌及其資產，喬山將躋身全球第三大家用健身器材製造商。

喬山於美東時間4月5日參與BowFlex品牌及資產競標，以3,750萬美元得標，紐澤西法院於當地時間4月15日完成最終判決，確認喬山得標，取得BowFlex美國母公司及加拿大子公司的應收帳款、存貨及全球品牌商標與專利。

目前，喬山為全球最大商用健身器材製造商，去年商用健身器材事業貢獻8.6億美元營收、家用約2億美元、按摩椅1.5億美元；而BowFlex年營收約2.2億美元。

站穩全球商用第一大後，喬山下階段瞄準家用百億美元市場。總經理羅光廷說，家用已重回成長趨勢，希望中期能拿下三成市場。此次標得BowFlex的全球品牌商標權，就是著眼其品牌市場地位，有助產品價格帶往上，及進入更多零售通路。

法人指出，全球最大家用健身器材製造商為派樂騰（Peloton），年營收約30億美元，第二大為iFit（原Icon），年營收約7億美元；未來BowFlex併入喬山之後，預期可在明年起貢獻營收，帶動家用年營收逼近5億美元。

BowFlex成立於1986年，總部位於華盛頓州溫哥華，事業版圖跨足美國、加拿大、歐洲、中東、非洲等，旗下品牌有BowFlex、Schwinn及JRNY，BowFlex產品包含跑步機、飛輪車、家庭健身器材等，以及可供訂購線上健身課程的數位健身平台。

BowFlex透過其產品的品質、創新和便利性，在全球擁有數百萬用戶，是全球第三大家用健身器材公司。此次資產收購案，喬山取得BowFlex旗下三個健身器材品牌及其產品的所有權。

羅光廷說，這些品牌優勢產品與喬山目前的家用品牌Horizon產品互補，未來喬山將擁有多個知名品牌及業界最完整的產品線，可為喬山在家用健身器材市場帶來強大的競爭優勢及擴展市占的機會。

喬山商用及家用市場營收雙雙成長，3月自結合併營收達32.4億元，月增31.1%、年增12.3%，累計第1季合併營收79.7億元、年增13.3%，3月單月及第1季合併營收均寫下歷史同期新高紀錄。

健身 喬山 營收

延伸閱讀

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

加拿大副外交部長將訪陸 試圖重啓雙邊關係

加拿大將提高企業、富人資本利得稅 籌資解決住房問題

雲南63歲阿姨堅持健身體重保持46kg！身材有如少女、網友大讚

相關新聞

牧德、由田營運添動能

AOI廠牧德（3563）、由田跟隨PCB產業復甦成長之際，也分別開拓新成長動能。牧德方面，今年營運力拚好轉，除受惠PCB...

台積概念股 買盤押寶

台股昨（17）日跌深反彈，重返2萬點關卡，盤面主流族群攜手表態，其中，弘塑（3131）、亞翔、家登等半導體設備材料相關個...

康舒推新品 強攻車用

金仁寶集團旗下電源廠康舒（6282）昨（17）日首度秀出最新研發800V 3kW直流轉換器，面積相當於一支手機，並與合作...

台達電新充電樁將搶市

台達電（2308）積極搶攻充電樁市場，預計今年底將推出DC直流50kW快充式充電樁，不僅體積輕薄且充電效率佳，鎖定百貨公...

元山評估東南亞擴廠

散熱大廠元山（6275）目前積極評估台灣、中國大陸以外的第三地設廠計畫，外界推估，很可能在東南亞進行擴廠，以因應美中貿易...

就市論勢／出口導向股 伺機進場

本周台股巨幅震盪，但也吸引低接買盤，昨（17）日收盤大漲311點，漲幅1.5%，指數收在20,213點。台股自去年11月觸底上攻以來，近期適逢國際金融市場對降息預期遞延，加上面臨股價大漲後，第1季財報高標檢視期，股價大幅波動，然科技股整體需求面、獲利面都見成長趨勢，投資人不宜急殺出場，急跌承接或定期定額仍是長線跟隨多頭走升行情最佳策略。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。