喬山砸12億併美同業

全球最大商用健身器材製造商喬山（1736）昨（17）日宣布，以3,750萬美元（約新台幣12.2億餘元）成功收購美國健身器材製造商BowFlex全球品牌及其資產，喬山將躋身全球第三大家用健身器材製造商。

喬山於美東時間4月5日參與BowFlex品牌及資產競標，以3,750萬美元得標，紐澤西法院於當地時間4月15日完成最終判決，確認喬山得標，取得BowFlex美國母公司及加拿大子公司的應收帳款、存貨及全球品牌商標與專利。

目前，喬山為全球最大商用健身器材製造商，去年商用健身器材事業貢獻8.6億美元營收、家用約2億美元、按摩椅1.5億美元；而BowFlex年營收約2.2億美元。

站穩全球商用第一大後，喬山下階段瞄準家用百億美元市場。總經理羅光廷說，家用已重回成長趨勢，希望中期能拿下三成市場。此次標得BowFlex的全球品牌商標權，就是著眼其品牌市場地位，有助產品價格帶往上，及進入更多零售通路。

法人指出，全球最大家用健身器材製造商為派樂騰（Peloton），年營收約30億美元，第二大為iFit（原Icon），年營收約7億美元；未來BowFlex併入喬山之後，預期可在明年起貢獻營收，帶動家用年營收逼近5億美元。

BowFlex成立於1986年，總部位於華盛頓州溫哥華，事業版圖跨足美國、加拿大、歐洲、中東、非洲等，旗下品牌有BowFlex、Schwinn及JRNY，BowFlex產品包含跑步機、飛輪車、家庭健身器材等，以及可供訂購線上健身課程的數位健身平台。

BowFlex透過其產品的品質、創新和便利性，在全球擁有數百萬用戶，是全球第三大家用健身器材公司。此次資產收購案，喬山取得BowFlex旗下三個健身器材品牌及其產品的所有權。

羅光廷說，這些品牌優勢產品與喬山目前的家用品牌Horizon產品互補，未來喬山將擁有多個知名品牌及業界最完整的產品線，可為喬山在家用健身器材市場帶來強大的競爭優勢及擴展市占的機會。

喬山商用及家用市場營收雙雙成長，3月自結合併營收達32.4億元，月增31.1%、年增12.3%，累計第1季合併營收79.7億元、年增13.3%，3月單月及第1季合併營收均寫下歷史同期新高紀錄。