M31上月每股虧0.1元

矽智財（IP）供應商M31（6643）昨（17）日公告今年3月自稅後虧損300萬元，每股淨損0.1元，和去年同期由盈轉虧。

外資最新報告指出，相較於其他業者，M31更能受惠於美中地緣關係緊張，主要是因為與美中兩國半導體供應鏈都有密切的合作關係，因此看好M31後市營運。M31昨日在台股強漲帶動下，上漲15元，收1,325元、漲幅1.15%。

M31累計今年2、3月稅後純益1,800萬元，和去年同期相比大幅下滑77.22%，每股純益0.5元。展望今年，總經理張原熏在日前法說會上坦言，由於專案時程不可預測性與先進製程設計的複雜性增加，對2024年營收成長抱持謹慎態度，且考量研發費用增加的力道，也同樣對今年獲利成長持保守看法。

論及授權金，張原熏正向看待在全球AI、5G、HPC與車用電子應用發展，為加快資訊處理效率，將提升高速傳輸介面IP需求，推升IC設計業者對先進製程IP授權的需求，授權金價格增長態勢將帶動營收成長。