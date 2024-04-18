工業電腦（IPC）龍頭研華（2395）昨（17）日宣布攜手台灣車聯網協會，在台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）與夥伴展出AIoV智慧車聯網方案，同時呈現包括駕駛行為管理、提升行車安全、車輛維修預防、增加廣告營收及降低營運成本等方案，打造智慧交通與商用車隊國家隊，搶攻全球智慧交通商機。

今年台灣國際智慧移動展上，研華以多樣化車載平台展出AIoV智慧車聯網方案，包含多樣化車載平台、研華iBus解決方案、智慧物流車隊平台、即時客運管理系統及C-V2X車聯網應用服務。

研華服務物聯網事業群資深協理林威佐指出，隨著AI與邊緣運算技術更臻成熟，以及5G通訊效能大幅提升，加上近年自動駕駛技術及電動車的蓬勃發展，已可實現「人、車、路、通訊、服務平台」間的智慧協同運作。

林威佐表示，再加上ESG、節能減碳的大趨勢，各種商業車輛追求新能源化與智慧化，研華提供可靠安全、高整合度、可擴充的系統，並得以智慧調度整體車隊，降低碳排、提升行車安全與效率。

研華深耕智慧交通與商業車隊管理領域有近20年經驗，將與車聯網協會與生態系夥伴攜手以台灣國家隊形式推廣全球。

研華此次展出的內容，已在越南VINBUS電動巴士、美國、加拿大、拉美與東南亞巴士、歐洲緊急救護車隊、台灣與東南亞冷鏈物流車隊、歐洲與印度工程維修與危險運輸車隊、日本KOMATSU重工車隊實際落地運用。