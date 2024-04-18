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震旦行推 ESG 綠色報表

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

震旦行（2373）集團旗下震旦辦公設備（OA）昨（17）日宣布推出自行研發的「ESG綠色報表」解決方案，搭配SHARP BP系列新機型，可協助企業蒐集符合永續報告書對揭露碳排數據的要求，更可擬定綠色永續政策，搶攻企業減碳商機。

震旦辦公設備深耕辦公設備市場逾50年，提供OA設備與智能辦公解決方案；近期因應上市櫃公司編撰永續報告書需求，因此研發「ESG綠色報表」解決方案，並且將多年來推動OA循環經濟「以租代買」商業模式再升級，推出舊機整新再利用的「齊心機」，將減碳節能服務導入辦公生活。

震旦OA總經理簡志遠表示，震旦迎合ESG趨勢發展，從軟體、硬體及商業模式三個面向著手，全力協助企業達成綠色減碳目標。

ESG 減碳 震旦行

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