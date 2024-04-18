震旦行推 ESG 綠色報表

本周台股巨幅震盪，但也吸引低接買盤，昨（17）日收盤大漲311點，漲幅1.5%，指數收在20,213點。台股自去年11月觸底上攻以來，近期適逢國際金融市場對降息預期遞延，加上面臨股價大漲後，第1季財報高標檢視期，股價大幅波動，然科技股整體需求面、獲利面都見成長趨勢，投資人不宜急殺出場，急跌承接或定期定額仍是長線跟隨多頭走升行情最佳策略。

2024-04-18 00:19