鴻海最後一盤爆7,423張賣單、收146.5元 市值重返2兆

鴻海（2317）4月來出現土洋對作，外資16日買超逾2.6萬張，連四買，17日股價止跌，以143元開高後走高，最後一盤爆出7,423張賣單，漲勢略減，終場收在146.5元，上漲5.5元，漲幅3.9%，市值重新站上2兆元。

鴻海去年第4季營收1.852兆元，營業淨利489.3億元，稅後純益531.5億元， 每股純益3.83元，單季毛利率、營業利益率及淨利率「三率三升」；去年全年營收6.162兆元，營業淨利1,665億元，稅後純益1,421億元，毛利率、營業利益率及淨利率，同樣呈「三率三升」，每股純益10.25元，為2008年來、近16年新高。

鴻海董事會通過，去年度盈餘配發每股5.4元現金股利，為1991年上市掛牌以來最高，連續5年配息率超過五成；鴻海3月營收4,475億元，月增26.9%，年增11.8%，為歷年同期次高，今年第1季營收1.32兆元，季減28.5%，年減9.6%，符合在先前法說會時所揭露的展望；第2季仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，預估第2季營運可望呈現季增、年增。

鴻海4月以來呈現土洋對作，外資合計買超47,864張，投信及自營商則分別賣超5,183張、9,347張；鴻海股價在4月9日盤中曾衝達161.5元，之後股價走跌，16日曾下滑至137.5元，短短6個交易日，高低股價跌幅逾1成，17日以143元開高，一度拉升至147.5元，終場收在146.5元，上漲5.5元，市值增加762億元，重新站上2兆元市值。