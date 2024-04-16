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偉詮電擬買千張庫藏股

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計廠偉詮電（2436）昨（16）日公告，董事會決議今天起至6月16日止買回上限1,000張庫藏股，每股買回價格區間為62至75元，將用來轉讓股份給員工，若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

法人以此次偉詮電庫藏股每股買回最高金額75元計算，若全數買回，將斥資7,500萬元。偉詮電昨日股價下跌2.5元，收在58.5元。

偉詮電表示，此次庫藏股從今天起至6月16日實施，預定買回股份占該公司已發行股份總數比率為0.56％，買回股份所需金額上限僅占其流動資產的1.75％。

偉詮電上次是於2021年11月至12月實施庫藏股，當時預定買回1,500張，結果全數買回，執行率100％。

偉詮電去年業績大致持平，僅年減0.09％，該公司有信心今年營運表現將重返成長軌道。偉詮電今年首季合併營收為6.65億元，年增18.5％。

法人認為，偉詮電今年受惠筆電應用的USB PD晶片出貨量增加，加上風扇馬達驅動IC攻進伺服器應用開始放量，整體營收、毛利率與獲利都將增長，營收增幅上看雙位數百分比。

偉詮電先前提到，今年旗下風扇馬達驅動IC在伺服器應用市場的市占率有望持續提升。

偉詮電 庫藏股 營收

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