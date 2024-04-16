合勤控Q1每股賺0.11元

合勤控（3704）昨（16）日公布首季自結財報，本業陷入虧損，歸屬母公司業主淨利4,441萬元，季減84.5%，年減99%，每股純益0.11元，遠不如去年第4季的0.72元及去年同期的1.17元。

合勤控執行長楊國榮日前在法說會上即預告，2024年挑戰仍大，庫存去化影響到第2季，整體營運在首季至第2季間落底，下半年營運回溫。

合勤控首季營收55.59億元，季減25.2%，年減37.2%；毛利率25.4%，高於去年同期的21.6%及前一季的23%；營業虧損3,580萬元，較去年同期營業利益5.38億元轉虧；歸屬母公司業主淨利4,441萬元，季減84.5%，年減99%，每股純益0.11元

近期合勤控營運受客戶去化庫存影響，雖部分營運商庫存回到正常水位，但訂單相對保守，訂單能見度低於平常水準（三個月），加上公司持續去化自家庫存，提列高額庫存提減準備金，均影響獲利表現。

合勤控仍看好未來10G PON及中小企業網通市場，伴隨生成式AI實現沉浸式體驗及加速數位轉型，推升全球10G PON將成長77%，超越2.5G PON。

截至去年底，合勤控10G PON已出貨百萬台，主要市場為北美、北歐、德國、法國及荷蘭，WiFi 7高階無線產品也開始交貨，以歐美營運商為主，未來導入中低階WiFi 7產品。