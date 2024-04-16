快訊

被指與賀軍翔「不夠善良」形象神似 侯友宜發IG這樣說

00929配息0.2元除息前更大跌讓大家上車！ 存股達人：真是太棒了

美中防長通話 一年半來首次實質會談

合勤控Q1每股賺0.11元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

合勤控（3704）昨（16）日公布首季自結財報，本業陷入虧損，歸屬母公司業主淨利4,441萬元，季減84.5%，年減99%，每股純益0.11元，遠不如去年第4季的0.72元及去年同期的1.17元。

合勤控執行長楊國榮日前在法說會上即預告，2024年挑戰仍大，庫存去化影響到第2季，整體營運在首季至第2季間落底，下半年營運回溫。

合勤控首季營收55.59億元，季減25.2%，年減37.2%；毛利率25.4%，高於去年同期的21.6%及前一季的23%；營業虧損3,580萬元，較去年同期營業利益5.38億元轉虧；歸屬母公司業主淨利4,441萬元，季減84.5%，年減99%，每股純益0.11元

近期合勤控營運受客戶去化庫存影響，雖部分營運商庫存回到正常水位，但訂單相對保守，訂單能見度低於平常水準（三個月），加上公司持續去化自家庫存，提列高額庫存提減準備金，均影響獲利表現。

合勤控仍看好未來10G PON及中小企業網通市場，伴隨生成式AI實現沉浸式體驗及加速數位轉型，推升全球10G PON將成長77%，超越2.5G PON。

截至去年底，合勤控10G PON已出貨百萬台，主要市場為北美、北歐、德國、法國及荷蘭，WiFi 7高階無線產品也開始交貨，以歐美營運商為主，未來導入中低階WiFi 7產品。

合勤控 每股純益

延伸閱讀

工商界讚郭智輝產業經驗豐富 盼加速淨零及數位轉型

傳統藥局也能數位轉型 183家社區藥局結成聯盟

機上WIFI普及成趨勢 ANA宣布夏季起商務艙免費用

高雄國際音響展今在圓山飯店開幕 展場打造沉浸式體驗

相關新聞

合勤控Q1每股賺0.11元

合勤控（3704）昨（16）日公布首季自結財報，本業陷入虧損，歸屬母公司業主淨利4,441萬元，季減84.5%，年減99...

技嘉本季營收不看淡

技嘉（2376）本季主板業務進入傳統淡季，但AI伺服器業務可望續強。法人透露，技嘉AI伺服器除了輝達（NVIDIA）相關...

偉詮電擬買千張庫藏股

IC設計廠偉詮電（2436）昨（16）日公告，董事會決議今天起至6月16日止買回上限1,000張庫藏股，每股買回價格區間...

微星搶攻充電樁商機

微星（2377）搶攻非PC業務，昨（16）日宣布參加今日起登場的「E-Mobility台灣國際智慧移動展」，展出支援三相...

遠傳前進校園推淨零轉型

遠傳電信（4904）昨（16）日宣布與東海大學簽訂合作備忘錄，雙方深化合作「智慧校園」及「大數據校園」，除加速校園數據治...

電信三雄 促3G用戶升級

電信三雄將於6月30日關閉3G網路，為加速用戶升級4G、5G網路，轉換成支援4G VoLTE的手機，並開通VoLTE服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。