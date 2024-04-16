微星（2377）搶攻非PC業務，昨（16）日宣布參加今日起登場的「E-Mobility台灣國際智慧移動展」，展出支援三相電的第二代充電樁「Eco Premium」及旅行充電樁「Portable EV Charger」等新產品，持續壯大旗下電動車產品陣容。隨著新品後續上市，有望為營運增添新動能。

微星今年初於美國消費性電子大展（CES）上發表「Eco Premium」次世代充電樁，將首度在台亮相，有高達22 kW（三相電）的電力輸出，比單相充電具有更快的充電速度，更適合電池容量較大的電動車或需要快速充電的場合。

微星表示，其次世代充電樁設計主要瞄準歐美更高的客製化需求，提供消費者及營運商在充電設備挑選上更多元化的選擇。

微星並宣布，旗下「EV系列」功能最齊全、規格最強大的商業應用充電樁「EV AI」，即日起在台灣正式上市，針對商業場域如公共停車場、充電站、建案、飯店、商辦大樓等需求。