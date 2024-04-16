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電信三雄 促3G用戶升級

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信三雄將於6月30日關閉3G網路，為加速用戶升級4G、5G網路，轉換成支援4G VoLTE的手機，並開通VoLTE服務。電信業者出奇招，中華電信（2412）「衛生紙方案」重現江湖；遠傳總經理井琪親自「現聲」，盼用戶加速升級腳步。

3G網路關閉後，用戶將無法再使用原本3G網路撥打電話，全台將升級至4G LTE語音電話（VoLTE語音）。根據電信三雄數據，全台約有7%、約200萬用戶需升級4G、5G網路或轉換成支援4G VoLTE的手機。

隨著3G網路關閉時間進入倒數，電信業者也祭出奇招，盼加速用戶升級腳步。

2017年台灣2G網路規劃落日時，中華電信為刺激用戶升級3G、4G，除打出手機零元購機，更祭出衛生紙攻勢，升級就送一袋衛生紙，吸引數萬用戶升級。現在中華電信再祭出送衛生紙方案，即日起3G客戶至全台各門市升級4G、5G指定方案，即享加碼好禮二選一，包括五月花厚棒衛生紙一串或Hami Point 150點。

中華電信表示，提供3G客戶升級4G購機優惠，月繳149元起，INHON、HUGIGA等多款VoLTE手機零元入手。另針對銀髮、弱勢族群提供「樂齡方案」與「暖心方案」，除購機方案月繳149元起，申辦通信約最高享1.5GB行動上網量，持有VoLTE手機的3G客戶，提供升級4G單門號方案，月繳183元，即有國內行動上網量1GB、網內20分鐘及網外（含市話）20分鐘，贈童書夢工廠前三個月免月租及導航王前六個月免月租。

遠傳日前推出續約指定專案月付149元起及銀髮、弱勢族群資費，可零元帶走VoLTE手機，並提供符合銀髮族群需求的按鍵式、大螢幕VoLTE手機空機價優惠。井琪更親自錄製語音，呼喚用戶盡快升級。

台灣大日前宣布，電信獨家開賣單機價僅3,990元的motorola g34 5G手機，以及單機價10,990元的vivo Y100兩款5G手機。

4G 中華電信 手機

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