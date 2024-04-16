遠傳前進校園推淨零轉型

遠傳電信（4904）昨（16）日宣布與東海大學簽訂合作備忘錄，雙方深化合作「智慧校園」及「大數據校園」，除加速校園數據治理及決策，更透過東海大學深耕中台灣產業影響力，加上遠傳數位淨零雙轉型能量，推動中台灣產業淨零轉型。

東海大學昨天舉行「智慧碳中和園區」開幕儀式，遠傳總經理井琪出席，並與東海大學校長張國恩簽署合作備忘錄（MOU）。

井琪表示，遠傳近年積極與大學院校合作，推動校園數位與淨零轉型、教學合作、新創育成合作乃至校友體系發展。東海大學歷史悠久，推動永續不遺餘力，六年前與台中五大工業區廠商成立「產業創新聯盟」，以學術能量促進產業轉型與升級。

井琪指出，東海大學長期策略與遠傳深耕「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）的低碳永續營運，並協助企業、公部門、校園推動淨零轉型的路徑一致，雙方以簽署MOU為起點，共同推動台灣產業淨零轉型，攜手打造智慧永續校園標竿，並以產學融合的能量，共同扮演中台灣產業聚落淨零轉型的火車頭。

張國恩表示，借重遠傳在數據及數位轉型的長才，攜手東海大學加速轉型腳步，並擴大人才培育與產業影響力，共同邁向淨零世代與永續未來。

遠傳表示，近年推動「大人物」技術在智慧城市、數位淨零雙軸轉型，在「智慧校園」領域，打造淨零碳排解決方案、綠色資通訊應用、系統上雲等解決方案，推進東海大學數位轉型，將運用打造數據中台與數據治理的經驗，從企業治理延伸至校務治理，建立大數據教學場域，培育大數據科學人才。