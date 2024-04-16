大摩重申「優於大盤」看好創意15天內股價必漲

創意（3443）近期股價走勢較為疲弱，至3月以來已下跌逾兩成。摩根士丹利（大摩）認為，創意股價回調，使得其短期估值更具吸引力，看好其未來 15 天內股價將會上漲，重申「優於大盤」評等，目標價1,600元。創意今16日反彈近揚，盤中上漲3.8％至1,205元。

美國IC設計大廠邁威爾（Marvell）在4月初的AI Day 期間宣布了其客製化晶片業務的第三個超大規模客戶，大摩認為該客戶很可能是 Microsoft，而投資者擔心邁威爾的新項目，可能意味著一直為微軟 Maia 5奈米 ASIC 晶片提供製造服務的創意（3443），失去了為微軟 Maia 的3奈米 ASIC 晶片提供製造服務的機會。

大摩表示，不認為邁威爾贏得的 AI ASIC 項目是針對微軟3奈米 Maia 的項目，因為根據代工廠供應鏈檢查表明，3奈米 Maia 晶片的設計目標是2025年下半年生產，而不是邁威爾提到的2026年。此外，3奈米 Maia 專案只需要製造服務，因為晶片設計大部分由微軟自己完成，因此利潤率應該比其他客製化晶片專案低，但邁威爾表示，其新客戶的專案中採用了更多其IP。

而由於尚未選擇供應商，大摩仍然認為創意贏得物流處理專案的機會很大，微軟已經在其3奈米 Maia ASIC 設計中採用了創意的內部 HBM IP，認為這對新的 3奈米專案來說是個好兆頭。因此，給予其「優於大盤」評等，目標價1,600元。