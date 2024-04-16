大摩：大立光毛利率將重返50%

摩根士丹利證券（大摩）昨（15）日發布最新大立光（3008）研究報告指出，大立光首季毛利率下滑符合預期，本季起隨著產能利用率提高及良率改善，毛利率將復甦，全年毛利率可望重返50%之上。

大立光上周四（11日）法說會後，多家外資券商紛紛發布報告，綜觀各大外資看法，大立光首季淡季財報不佳，符合或略低於預期，但普遍看好本季起營運可望好轉，加上股價評價有吸引力，大都給予「買進」或「優於大盤」評等，目標價最高為3,500元。

瑞銀證券認為，大立光首季毛利率將是谷底，將大立光今年預估獲利上調7%，以反映第1季的匯兌收益，但對2025年及2026年預估獲利維持不變。以大立光2025年預估獲利推算，瑞銀給予21倍本益比，目標價維持3,500元，重申「買進」。

大摩指出，大立光4月及5月出貨狀況可能與3月差不多，但由於去年同期基期低，因此仍可望有不錯的年成長率。

大摩認為，大立光首季毛利率可望是谷底，股價近期也可能是低點，之後會隨著毛利率及獲利復甦而持續重新評價，投資人可以把握在毛利率谷底的進場機會。

大摩對大立光維持「優於大盤」評等，重申目標價3,250元，在外資法人中僅次於瑞銀的3,500元。