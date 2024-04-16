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晶技擬現增 籌資28億

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

石英元件大廠晶技（3042）昨（15）日董事會決議通過以私募方式辦理現金增資發行普通股，發行張數上限以不超過2.5萬張股票，若以昨天收盤價112元計算，最高可籌措28億元銀彈。

晶技指出，目前尚未洽定特定應募人，實際應募人之選擇擬提請股東會授權董事會依據上述法令決定；現增目的是充實營運資金及因應公司長期營運發展所需，預計將達成降低公司經營風險，強化財務結構，提升未來營運績效之效益，對股東權益有正面助益。

針對不採用公開募集的原因，晶技指出，為因應公司長期發展引進策略合作夥伴，並穩定及強化公司產品市場營運競爭力，且考量私募對象、私募方式相對具迅速簡便之時效性，如透過募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金。

晶技指出，採用私募方式辦理現金增資發行普通股向特定人募集，透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高籌資機動性及效率，而私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更確保公司與策略合作夥伴的長期合作關係。

增資 晶技 股東會

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