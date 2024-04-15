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毅嘉車用產品貢獻 首季獲利創10年同期新高

中央社／ 台北15日電

受惠車用市場穩定需求，以及產品組合優化，毅嘉科技今年首季稅前淨利約新台幣1.07億元，年增144%，創10年同期新高，看好2024年營運逐季增溫，全年營收獲利有機會續攀高峰。

毅嘉科技公布今年第1季財報，自結合併營收約19.99億元，年增4%，合併毛利率14%，合併稅前淨利為1.07億元。

毅嘉表示，第1季在車用產品穩定需求帶動下，營收年增4%，而毛利率轉佳，是因為車用產品營收比重提升，產品組合持續優化，順勢帶動本業獲利穩健增溫，並較去年同期呈現「三率三升」的趨勢。

展望第2季，毅嘉指出，雖然2024年車市遞延交車的紅利趨緩，多數車廠對於車市銷售的看法轉趨保守，但是純電車市場仍在持續擴大成長，而毅嘉科技在車用產品市場的滲透率仍持續穩健提升，預估2024年整體營運將逐季增溫，全年營收及獲利有機會續攀高峰。

毅嘉科技 營收

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