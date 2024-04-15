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信紘科獲晶圓代工客戶大單加持 今年獲利挑戰賺一股本

經濟日報／ 蘇嘉維／台北即時報導

半導體廠務設備供應鏈信紘科（6667）在今年3月合併營收繳出2.44億元的八個月以來新高後。法人預期，由於晶圓代工大廠在台灣新產能將逐步開出，加上後續拓展客戶在日本新產能，後續在手訂單將有機會明顯看增，推估信紘科今年獲利將有望挑戰接近一個股本的實力。

信紘科公告3月合併營收達2.44億元，與2月相比大幅成長49.5％，另與去年同期相比則增加18.8％，單月合併營收寫下八個月以來新高，累計今年前三月合併營收為6.41億元、年成長20.1％，改寫歷史同期新高。

法人指出，信紘科長期承接半導體廠務設備相關接單，且大客戶包含晶圓代工大廠，目前晶圓代工大廠在台灣仍持續擴廠，加上新產能將可望逐步開出，代表有望替信紘科在今年就提前認列業績。

除此之外，過去半導體製程通常都使用二氧化碳的機能水清洗，不過先進製程將無法再使用酸性機能水，因此從3奈米製程將改用氨氣溶入的鹼性機能水，信紘科的機能水製造設備已經打入先進製程供應鏈當中，未來只要晶圓代工大廠先進製程產能持續擴大，信紘科的出貨動能將更加強勁。

不僅如此，信紘科預計將前往日本設立辦事處，屆時將可望大幅強化信紘科在日本的營運觸角，並同時大啖晶圓代工大廠客戶在日本的相關廠務訂單，未來更不排除有機會切入日本本土晶圓製造供應鏈。

法人推估，信紘科目前在手訂單仍持續看增，在今年晶圓代工大廠客戶訂單加持下，信紘科全年營運將有望力拼繳出接近一個股本的實力，代表獲利有機會再度改寫歷史新高。

日本 晶圓代工

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