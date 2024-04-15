AI 技術光速推進強勢對決股價泡沬形

全球AI股價狂飆，高檔見震盪，AI科技泡沫有可能出現嗎？第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲說明，全球金融市場中確實存在沾到AI題材就大漲的泡沫化類股，不過，這樣的情形並非廣泛存在，各主要科技指數預估本益比（Forward PE）仍處在五年均值附近，顯示股價仍無高估跡象，多數AI企業發展仍享有業績與獲利等基本面支撐，加上AI新技術、新產品光速推進，強勢對決股價泡沫形成局面。

4月AI技術、產品推出再有新進度，Google Cloud Next 大會宣布推出多項AI新功能，包括：Google Vids 自動生成影片，推出新版資料中心AI晶片、安謀架構 CPU 等；此外，Meta 也推出新款自行研發晶片，Meta 訓練和推論加速器，幫助驅動人工智慧（AI）服務功能；OpenAI 可望強化 ChatGPT 推理、規劃能力，將推出GPT-5；微軟則預計在5月份推出搭載 Arm 晶片的 Surface AI PC等。

李坤憲指出，生成式AI模型透過資料中心、公有雲等加速運作流程，隨著大模型發展越來越龐大，部份中小型企可能無法負擔建置自家的運算中心，透過公有雲平台可以補強中小企業AI發展過程中數位基礎建設的不足，這也使得三大公有雲需求龐大，包括：亞馬遜的 AWS、微軟的 Azure 及 Google 的 GCP 等，年度資本支出（CapEx）投入超過20%的成長率，這些大量投資主要為提供資料中心伺服器等數位基建的持續升級及擴大建置等。

李坤憲形容，資本支出的大量投入引領AI發展快速成長，近期也開始出現企業應用AI試水溫的情形，未來一旦企業運用的大量導入，將可望帶領AI發展進入下一階段的茁壯期，不過，大量應用還得觀察，企業在導入應用後，能否提升效率、降低成本，相關AI成效能發揮多大效果。

現階段掌握龐大技術與資本優勢的巨型企業為第一波AI發展的受惠族群，不過，李坤憲表示，別錯過領先布局中小型公司的機會，服務面、應用面的發展，會在企業應用普及率提升後接棒，其中，不少是在AI軟體發展的中小型企業，這些標的可望成為下一階段AI發展的大贏家。

相較被動式基金多數依權值選股，大型企業的入列機率高，第一金投信提醒投資人，AI的投資不妨從被動標的，進展到主動標的，可透過AI主動型基金強化配置中的中小型AI題材部位，採取分階段佈局、定期定額投資策略，率先投資AI、長期收割成長紅利。