封測廠迎復甦 順德、界霖、長科有利可圖

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

半導體庫存調節近尾聲，封測廠緩步提升產能利用率，業界看好有利於導線架業者順德（2351）、界霖、長科*等營運後市。其中順德下半年新品將放量，界霖有車用新品出貨助攻，長科*同樣也有新品效應帶動營運衝刺。

順德從辦公文具起家，製造削鉛筆刀產品，後因擁有模具沖壓及電鍍技術，跨入精密加工，目前為全球前五大導線架供應商，市占率約一成，若以功率導線架來看，全球市占率達16.9%，是業界龍頭。

法人指出，順德今年主要成長動能來自碳化矽（SiC）快充晶片、絕緣柵雙極電晶體（IGBT）、ADAS等新品，加上已切入美系電動車大廠最新平價車款供應鏈，車市回暖之際，順德同步受惠。順德受惠汽車電子化趨勢帶動導線架需求，該公司與國際整合元件大廠（IDM）緊密合作，法人正向看待今年出貨量將延續去年成長態勢。

界霖近年積極布局車用、新能源、第三代半導體領域，其中車用新品陸續通過驗證出貨，維持穩健成長態勢。法人說明，該公司已切入美系電動車SiC電源轉換器供應鏈，儘管上半年受到庫存調整表現偏平，惟隨新品放量挹注業績，今年營運成長可期。

長科*今年3月營收9.09億元，月增15.2%、年減4.4%；首季營收27.37億元，季減6.3%、年減3.3%。法人表示，該公司單季實績介於先前法說會推估單季合併營收介於26.8億到28.4億元區間，符合預期。

營收 第三代半導體

延伸閱讀

113學年私立國中小雜費凍漲 私中盟不滿要求重新討論

外資按讚三多族 搶鏡

全國技能競賽中區賽 僑泰高中6選手晉級全國賽

​「金濟之國」扮演普及安寧療護形象大使 勇奪21st ATCC全國冠軍！

相關新聞

台積電18日法說 市場風向球

台積電將於18日召開線上法說會，屆時公布首季財報與第2季展望。台積電對半導體景氣的看法與展望，將成為市場風向球，另外海外...

封測廠迎復甦 順德、界霖、長科有利可圖

半導體庫存調節近尾聲，封測廠緩步提升產能利用率，業界看好有利於導線架業者順德、界霖、長科*等營運後市。其中順德下半年新品...

南亞科技股價上漲有原因 記憶體產業將回春？

下行良久的記憶體產業，春天到了嗎？指標性台廠南亞科技（2408），本週三（10日）法說會上公布最新財報，總算緩緩地吹起暖風。11日股價也微幅上漲，真的要回春了嗎？請見全文完整解析。

廣達除息首日開高震盪、暫呈貼息 填息之路引市場關注

代工大廠廣達（2382）12日進行除息交易，扣除配發的9元股利後，參考價為275.5元，而早盤以276.5元開高後，股價...

半導體產能逐步復甦 崇越科技3月營收創五個月新高

崇越科技（5434）3月分合併營收達41.4億元、月增10.5％，創下五個月以來新高，累計今年第1季營收達119.3億元...

光寶科（2301）獲利破70%想賣了！ 網支持曝「折衷做法」

為了省去看盤的心力，不少投資人會選擇定期定額購入股票，作為長期投資的項目。有網友目前定期定額投資光寶科，獲利已達70%，因此正考慮分批賣出。有網友建議「超過100%再賣一半」，也有人建議「先賣掉原始張數，剩下的作為零成本投資」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。