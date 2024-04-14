封測廠迎復甦 順德、界霖、長科有利可圖

半導體庫存調節近尾聲，封測廠緩步提升產能利用率，業界看好有利於導線架業者順德（2351）、界霖、長科*等營運後市。其中順德下半年新品將放量，界霖有車用新品出貨助攻，長科*同樣也有新品效應帶動營運衝刺。

順德從辦公文具起家，製造削鉛筆刀產品，後因擁有模具沖壓及電鍍技術，跨入精密加工，目前為全球前五大導線架供應商，市占率約一成，若以功率導線架來看，全球市占率達16.9%，是業界龍頭。

法人指出，順德今年主要成長動能來自碳化矽（SiC）快充晶片、絕緣柵雙極電晶體（IGBT）、ADAS等新品，加上已切入美系電動車大廠最新平價車款供應鏈，車市回暖之際，順德同步受惠。順德受惠汽車電子化趨勢帶動導線架需求，該公司與國際整合元件大廠（IDM）緊密合作，法人正向看待今年出貨量將延續去年成長態勢。

界霖近年積極布局車用、新能源、第三代半導體領域，其中車用新品陸續通過驗證出貨，維持穩健成長態勢。法人說明，該公司已切入美系電動車SiC電源轉換器供應鏈，儘管上半年受到庫存調整表現偏平，惟隨新品放量挹注業績，今年營運成長可期。

長科*今年3月營收9.09億元，月增15.2%、年減4.4%；首季營收27.37億元，季減6.3%、年減3.3%。法人表示，該公司單季實績介於先前法說會推估單季合併營收介於26.8億到28.4億元區間，符合預期。