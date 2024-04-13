晶技 Q1每股賺2.1元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

石英元件大廠晶技（3042）昨（12）日公布第1季自結稅前盈餘6.49億元，年增逾八成，每股盈餘2.1元。

晶技3月營收9.52億元，毛利率 35.8%，自結稅前盈餘2.45億元，月增52.7%，年增64%，每股稅前盈餘0.79元。

晶技累計今年第1季營收27.54 億元，毛利率35.83%，低於第4季37.7%及去年同期的34.5%，稅前盈餘6.49億元，季增31%，年增82% ，每股稅前盈餘2.1元。

晶技今年受惠網通、手機及車用的多元市場需求的成長，推升營運表現。

晶技日前指出，今年上半年在 PC應用仍為淡季，非蘋陣營手機應用出貨也普通，但車用產品自今年開始的需求暢旺，產能持續滿載。

晶技去年營運收到手機產業市況不振影響，獲利表現較前年大幅衰退。不過，晶技認為，隨著智慧手機客戶拉貨力道轉強，加上AI新應用興起，今、明年發展值得期待。

法人分析，全球石英元件產業經數季庫存調整後，目前已回到健康水位，預期AI及電動車將是推升石英元件產業成長的新動能。

法人表示，晶技第2季營運應較第1季持平或者小幅成長，2024年恢復成長動能。

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