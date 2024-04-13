聯發科攜供應鏈 邁向淨零

聯發科（2454）昨（12）日公布將於4月26日舉行法說會，外界期望聯發科除了公布首季財報，也會釋出對於第2季營運展望，以及對於今年AI手機市場的發展看法。同時，聯發科近日舉行供應商年會，共有70家供應鏈夥伴與會，期望攜手朝向2050年達溫室氣體淨零排放的目標前進。

聯發科舉行2024年供應商年會，共有供應鏈夥伴超過200人出席，今年以「聯手齊發，龍躍天際」為主題，該公司希望與供應鏈夥伴緊密合作，攜手突破挑戰，並掌握成長機會。

包括京元電董事長李金恭、矽格董事長黃興陽、精測董事長馬宏燦、南亞科總經理李培瑛，以及日月光等業界高層均出席這次活動。

聯發科共同營運長顧大為表示，衷心感謝所有供應鏈夥伴在過去一年的堅定支持，與聯發科一同應對快速變化的市場波動、展現韌性。聯發科在AI浪潮下，有許多新機會，期待未來與各位夥伴繼續合作，共同面對新挑戰與機遇，並一同成長。聯發科也持續以穩定步伐邁向淨零，共同保持產業競爭力，促進永續發展。

同時，聯發科也在年會中頒發一系列獎項，包括「最佳供應商」、「最佳永續夥伴」、「卓越技術合作」、「卓越品質獎」、「最佳量產速交」、「最佳神救援」、「最佳物料管理」以及「最佳業務合作」等。