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市場擔憂iPhone需求疲軟 大立光股價開高走低

中央社／ 台北12日電

大立光於法說會釋出展望，「4、5月動能和3月差不多，6月還看不到」，現有產能預計今年第4季將滿載；法人擔憂iPhone需求疲軟，大立光今天股價衝高逾8%後震盪，收盤漲幅約1.51%。

光學鏡頭龍頭廠大立光11日舉行法人說明會，公布首季營收新台幣113.13億元，年增24%，毛利率為49.2%，下滑3.61百分點，跌破50%大關，在匯兌收入挹注下，稅後淨利約新台幣61.11億元，季增23%，年增86%，每股盈餘45.79元，為近4年同期新高。

大立光早盤衝高至2515元，漲幅逾8.6%，隨後漲幅收斂，高檔震盪，收盤漲幅壓低至1.5%左右。

大立光董事長暨執行長林恩平在法說會中釋出展望，他表示，「4、5月動能和3月差不多，6月還看不到」；去年有升級鏡頭的客戶，今年會沿用同樣規格產品，可能下放到更低階機種，目前計劃升級鏡頭的手機大部分集中在下半年。

林恩平提到，由於鏡片放大、製程變複雜，現有產能預計今年第4季將滿載，已規劃明年開出新產能。

日系外資出具報告認為，大立光2024年第1季的營業利潤疲軟，反映出iPhone潛望鏡頭優勢的消失速度比之前預測更快，也考慮到iPhone需求疲軟，尤其是中國市場2024年第1季iPhone需求下滑。

外資推測，大立光對第2季展望的冷淡基調可能也與iPhone需求疲軟，Android陣營如三星、小米在第2季沒有推出大型產品，以及華為P70的延遲上市有關，但認為大立光處於有利地位，可以受益於Android的產品組合升級；自2023年第4季以來，高階手機在AI功能上的銷量更好，以及未2年華為和蘋果規格升級。

光學鏡頭 大立光

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