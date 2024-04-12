美時一枝獨秀午盤漲逾5% 接近歷史高價349.5元

美時（1795）12日在生技族群中一枝獨秀，午盤漲逾5%以上，最高價達347元，成交量也超過1.3萬張，人氣相當熱烈。技術面上，目前股價已形成多頭排列、KD指標已黃金交叉接近80高檔區、MACD指標顯示為多頭格局，若未來量能持續增溫，有望挑戰2023年5月的歷史高價349.5元。

美時過去專注在困難學名藥，未來將透過產品組合策略、併購與投資、品牌藥的引進、新成分新藥的引進以及股權結構調整，實現增長目標，後市趨勢可期，相關權證可伺機布局。

美時成立於1966年，主要從事困難學名藥與癌症學名藥之製造及銷售，適應症包含中樞神經系統、心血管疾病、癌症用藥、女性保健、體重管理、疼痛緩解及呼吸系統等領域。2014年與Alvogen集團結盟，Alvogen入股取得67%股權，並將Alvogen亞洲業務與美時做整合。

美時今年3月合併營收為新台幣11.5億元，年減19.55%，累計今年首季合併營收41.9億元，年減7.2%。不過美時強調，血癌藥Lenalidomide今年美國銷售第2、3季將達到高峰，去年也已在日本取得藥證並成功上市，南美洲巴西及亞洲菲律賓也同步上市，看好今年巴西為主的拉丁美洲市場將明顯成長。

展望後市，法人分析，美時在血癌藥至2025年前可為公司帶來豐沛獲利貢獻，加上其餘市場規模也大之在研藥品2025-2026年將陸續上市下，長期獲利向上無虞，且觀察美時歷年股價走勢，與營收表現連動性高，因2024年血癌藥鋪貨時程高峰將落於第3季前，故近期營運將明顯加溫外，東南亞市場也有併購規劃下，股價動能應可延續，因長期獲利動能明確。