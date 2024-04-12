廣達除息9元 早盤開高走低 盤中陷入慘貼息

廣達（2382）12日進行除息交易，每股配發9元現金股利，除息參考價275.5元，早盤以276.5元開出，最高一度拉升至280.5元，往填息邁進，後續抵擋不住賣壓，盤中下跌至272元，陷入貼息；廣達此次除息，董事長暨大股東林百里含名下投資公司在內，將有超過88億元現金股利入袋。

廣達AI伺服器與PC兩大業務拉貨動能爆發，3月合併營收重返千億元大關之上、達1,017.09億元，為四個月來高點，月增20.7%，年增9.6%。廣達指出，3月季底客戶拉貨動能強勁、單月筆電出貨量達470萬台，較2月大增逾62%，年增2.17%。

廣達首季合併營收2,589.39元，季減10.07%，年減2.72%。廣達原預估，首季出貨量將季減雙位數百分比，3月一度縮小衰退預估，改為季減7%至9%。隨著PC出貨淡季不淡，首季實際出貨量達1,050萬台，季增1%，大幅優於預期，但較與去年同期減少2.8%。

伺服器出貨方面，首季GPU缺料已有所改善，廣達看好，隨著上游缺料情況緩解，第2季AI伺服器拉貨動能將會明顯轉強，全年伺服器營收可望年增雙位數百分比。

廣達除掌握Google、亞馬遜AWS及Meta的GB200伺服器整機櫃訂單，也拿下微軟的B200伺服器代工單，一口氣囊括四大美系雲端服務供應商（CSP）的最新輝達（NVIDIA）AI晶片訂單。美系外資預估，輝達GB200機櫃系統平均售價為200萬至300萬美元，將帶動廣達伺服器營收規模明顯擴增。

法人並預期，廣達下半年AI伺服器將放量出貨，預期全年占整體伺服器營收比重將超過三分之二，受惠伺服器需求強勁，廣達今年雲端事業營收占比將衝破四成，超越筆電，成為最大產品線。