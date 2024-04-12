廣達除息首日開高震盪、暫呈貼息 填息之路引市場關注

代工大廠廣達（2382）12日進行除息交易，扣除配發的9元股利後，參考價為275.5元，而早盤以276.5元開高後，股價一度上漲5元，漲幅1.8%，填息幅度逾5成，不過隨後賣壓湧現，股價跌至274.5元、跌幅達到0.36%，暫時陷入貼息的態勢，不過廣達近年成功搭上AI巨浪，若以除息前一日收盤情況來看，若以去年除息前收盤價89.3元來計算，一年來已漲218.595%，相當驚人。

廣達今年擬配發9元現金股息，以昨日收盤價284.5元計算，現金殖利率達3.63%，而廣達今年預計發放現金股息總額高達347億元。不過根據公開資訊顯示，廣達近十年以來，填息天數大多都相當漫長，而資料顯示，廣達從2012年開始大約已超過十年時間，都無法在10天內完成填息，其中，更有6年的時間，填息天數都超過百日。

不過就廣達近日公布3月合併營收表現來看，光是3月單月就已超過1017.09億元，月增20.7%、年增9.7%，呈年月雙增態勢，雖然3月仍為電子業淡季，但廣達單月營收仍逆勢重回千億大關，重新恢復成長態勢。合併累積前3個月營收達2589.39億元，繳出全年最高態勢，並且目前旗下AI伺服器出貨已逐漸加速，因此外界也相當看好廣達日後表現。

展望未來，廣達指出，本季PC出貨淡季不淡，3月季底拉貨動能強勁、單月筆電出貨量達470萬台，較2月大增超過62%，第1季出貨量達1,050萬台，季增1%，優於原先預期的下滑7-9%，較去年同期減少2.8%。 伺服器出貨方面，由於第1季GPU缺料情況已有所改善，廣達預期，第2季AI伺服器拉貨動能將會明顯轉強，全年伺服器營收可望有雙位數成長。