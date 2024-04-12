弘憶股攻算力 今年EPS估逾2元

AI算力正搶手，半導體通路商弘憶股（3312）日前公告將採購AI伺服器。該公司今年不只既有本業可望復甦，也與下游客戶合作，將AI伺服器布建，新增提供算力服務，搶占相關商機。法人估計，弘憶股今年每股純益可望挑戰2元以上。

弘憶股今年2月公告，將向美超微採購50台伺服器。據指出，是搭載炙手可熱的輝達晶片。而後該公司又於3月時，公告依照最新報價單，重新討論授權金額與數量，預計採購55台伺服器，交易金額將超過1,500萬美元，預計建置費用也達330萬美元。

弘憶股進行上述資產採購，據了解，是與下游客戶合作，整合雙方資源，要提供AI算力服務。外界預期，等上述AI伺服器到貨且布建完成，並開始提供服務之後，未來將有機會為弘憶股帶來相關收益。

目前弘憶股採購的AI伺服器，首批已到貨並正進行安裝，後續還有過半機器設備仍待廠商陸續交貨。

本業方面，法人認為，歷經去年產業進行庫存調整之後，今年供應鏈庫存情形已大致恢復正常，弘憶股首季業績與去年第4季相當，年增幅度超過二成。