快訊

南韓國會選舉執政黨慘敗 朝小野大、尹錫悅成跛腳總統

弘憶股攻算力 今年EPS估逾2元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

AI算力正搶手，半導體通路商弘憶股（3312）日前公告將採購AI伺服器。該公司今年不只既有本業可望復甦，也與下游客戶合作，將AI伺服器布建，新增提供算力服務，搶占相關商機。法人估計，弘憶股今年每股純益可望挑戰2元以上。

弘憶股今年2月公告，將向美超微採購50台伺服器。據指出，是搭載炙手可熱的輝達晶片。而後該公司又於3月時，公告依照最新報價單，重新討論授權金額與數量，預計採購55台伺服器，交易金額將超過1,500萬美元，預計建置費用也達330萬美元。

弘憶股進行上述資產採購，據了解，是與下游客戶合作，整合雙方資源，要提供AI算力服務。外界預期，等上述AI伺服器到貨且布建完成，並開始提供服務之後，未來將有機會為弘憶股帶來相關收益。

目前弘憶股採購的AI伺服器，首批已到貨並正進行安裝，後續還有過半機器設備仍待廠商陸續交貨。

本業方面，法人認為，歷經去年產業進行庫存調整之後，今年供應鏈庫存情形已大致恢復正常，弘憶股首季業績與去年第4季相當，年增幅度超過二成。

AI 伺服器 半導體

延伸閱讀

均豪自結首季EPS 0.28元 去年擬配1.2元現金股利

亞力自結1月 EPS 0.21元 年增110%

睿生光電財報／首季 EPS 0.51元 擬配發1.1元現金股利

卡到車電及高頻電感的大商機

相關新聞

志聖首季每股純益1.15元

PCB半導體設備商志聖（2467）昨（11）日公告今年首季自結稅後純益1.72億元，季增56.4%，年增32.3%，為同...

英業達智慧醫療布局奏捷

英業達（2356）衝刺醫療布局傳捷報，旗下榮文生醫因應日漸提升的循環腫瘤細胞檢測需求，攜手集團夥伴英華達打造循環腫瘤細胞...

宏碁遊戲旗下唯晶擬雙重上市

宏碁昨（11）日宣布，集團旗下宏碁遊戲（6908）於新加坡掛牌子公司唯晶科技（Winking Studios Limit...

台亞分割子公司 推動 IPO

台亞（2340）昨（11）日召開重大訊息記者會宣布，董事會決議將8吋氮化鎵（GaN）事業群相關營業，包含資產與營收，分割...

弘憶股攻算力 今年EPS估逾2元

AI算力正搶手，半導體通路商弘憶股（3312）日前公告將採購AI伺服器。該公司今年不只既有本業可望復甦，也與下游客戶合作...

三商電拚今年績增雙位數

三商電（2427）昨（11）日召開法說會，針對今年金融、系統整合公共工程兩大事業發展，執行副總陳文祝表示，金融業務保守看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。