亞力自結1月 EPS 0.21元 年增110%
亞力（1514）11日公告1月自結獲利，1月稅後純益5,300萬元，年增112%；每股稅後純益0.21元，年增110%。亞力指出，目前在手訂單仍是破百億元的高水準狀態，能見度到2026年，部分訂單可以延續到2028年，今年營收將以雙位數成長為目標。
亞力受惠台電強韌電網計畫、高科技廠擴產、綠能產業興起及政府前瞻計畫等四大利基下，推升相關電力設備需求，亞力指出，陸陸續續都有接獲到台電的訂單，且訂單金額已經15億以上，近期也與日本信號公司長期合作，共同拿下鐵路智慧化號誌系統53億元訂單，其中亞力約占10億元。
亞力表示，近年在半導體擴廠下，也跟隨國內半導體大廠，出貨配電設備至海外，先前接獲半導體海外訂單的部分今年會全數出貨完畢，而半導體先進製程仍持續有新的訂單。至於海外市場，亞力目前在美國也取得配電自動化開關訂單。
展望未來，亞力指出，今年市場動能強勁，除了美國拜登兆元基建計畫所帶來的重電商機外，像日本、新加坡也有很好的接單機會， 另IDC機房及Al所帶動的變電所設備及工程皆有很大的商機，整體而言，對今年營運穩健樂觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言