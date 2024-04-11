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亞力自結1月 EPS 0.21元 年增110%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

亞力（1514）11日公告1月自結獲利，1月稅後純益5,300萬元，年增112%；每股稅後純益0.21元，年增110%。亞力指出，目前在手訂單仍是破百億元的高水準狀態，能見度到2026年，部分訂單可以延續到2028年，今年營收將以雙位數成長為目標。

亞力受惠台電強韌電網計畫、高科技廠擴產、綠能產業興起及政府前瞻計畫等四大利基下，推升相關電力設備需求，亞力指出，陸陸續續都有接獲到台電的訂單，且訂單金額已經15億以上，近期也與日本信號公司長期合作，共同拿下鐵路智慧化號誌系統53億元訂單，其中亞力約占10億元。

亞力表示，近年在半導體擴廠下，也跟隨國內半導體大廠，出貨配電設備至海外，先前接獲半導體海外訂單的部分今年會全數出貨完畢，而半導體先進製程仍持續有新的訂單。至於海外市場，亞力目前在美國也取得配電自動化開關訂單。

展望未來，亞力指出，今年市場動能強勁，除了美國拜登兆元基建計畫所帶來的重電商機外，像日本、新加坡也有很好的接單機會， 另IDC機房及Al所帶動的變電所設備及工程皆有很大的商機，整體而言，對今年營運穩健樂觀。

半導體 台電 日本 營收 美國

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