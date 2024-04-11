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精剛營收／3月營收1.83億 部分產品遞延出貨

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
精剛精密科技3月自結合併營收為1.83億元，今年累計前三月營收達5.93億元，年減5.26%。圖為董事長王炯棻／聯合報系資料照
精剛精密科技3月自結合併營收為1.83億元，今年累計前三月營收達5.93億元，年減5.26%。圖為董事長王炯棻／聯合報系資料照

精剛精密科技（1584）3月自結合併營收為1.83億元，今年累計前三月營收達5.93億元，年減5.26%。營收略微下滑，主要是應客戶認證需求，增加檢驗項目，部份產品待認證後遞延出貨所致。

精剛業務以鎳、鈦合金二大產品市場為主，受惠於全球航空業復甦與台灣國防自主政策，軍工及航太產業均有不錯表現，在油氣、工業方面需求亦穩定增長。為滿足全球市場對產品的穩健增長需求，精剛持續不斷拓展產能並增加產量，以滿足不同客戶的需求；因應快速成長下產品組合的改變，客戶對於不同產品及應用端品質的要求相對提高，因此精剛在建構自有產線提高產能的同時，公司內部積極提高質檢量能，培養自主檢驗的能力，短期營收略受影響，但因在手訂單能見度高、接單亦穩定，對今年度整體營運表現保持樂觀看待。

精剛今年目標除了積極提高產能外，同時強化品質策略滿足不同客戶需求，專注高質合金材料業務，積極、堅定地長期投入推進品質發展，助攻精剛實現升級高品質能量，達成業績穩健成長。

營收 航太 航空業

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