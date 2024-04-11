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宏碁3月營收激增七成

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

季底筆電拉貨動能發威，宏碁（2353）昨（10）日公布3月合併營收為274.8億元，攀上六個月來高點，並較2月暴增70.5%，也比去年同期成長13.8%。

看好AI PC市場發展，宏碁昨天同步宣布推出多款全新AI電競筆電，主打人工智慧體驗升級，積極搶市。

宏碁在AI應用刺激及健康的通路庫存管理效益延續下，3月合併營收連九月繳出年成長佳績。首季合併營收為588.2億元，季減6.8%、年增12.1%。

宏碁表示，首季產品營收亮點包括：筆電年增10.7%、桌機年增12.3%、電競產品年增9.5%、Chromebook產品年增10.1%。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占首季營收29.4%。

庫存

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