台達電3月業績月增16% 同期次高

電源供應器龍頭台達電（2308）昨（10）日公布3月合併營收315.78億元，月增16.1%，年減7.6%。首季營收912.98億元，年減1.7%。台達電3月及首季營收均為同期次高。

台達電表示，3月營收表現較好，主因車用被動元件及AI電源等應用佳。台達電昨天股價收328元，下滑6元，三大法人同步賣超，累計3月以來，三大法人仍買超3.74萬張，其中，外資買超2.28萬張，持股比率為63.25%。

電動車及AI伺服器是台達電兩大營運動能，公司原看好電動車相關產品線今年成長幅度可達五成，考量近期電動車市場需求疲軟，日前法說會下修增幅為20%至30%，惟中長期仍看好電動車產業前景。

AI伺服器及散熱方面，下半年將有大單挹注，看好全年相關營收有望翻倍增長，預期今年上半年整體營運優於去年同期，下半年也會比上半年出色。

法人點名，台達電整合電源、散熱及被動元件三大關鍵零組件優勢，從電網一路做到晶片，提供全系列AI電源全方位整合方案，成為輝達（NVIDIA）新AI晶片伺服器所需的電源大贏家，通吃輝達新推出殺手級AI晶片架構Blackwell系列B100、B200、GB200晶片訂單。

市場預期，台達電今年來自AI伺服器訂單將是「好幾倍增長」，為下半年營運注入強勁動能。