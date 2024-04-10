快訊

上「夜夜秀」爆黃子佼拍少女裸照被消音 吳宗憲證實了

背包有證件！太魯閣砂卡礑第5具遺體尋獲 游家5口回家了

幕後／為何會有馬習二會？馬英九想站在歷史高度 為台灣人發聲

建通營收／3月2.5億元、月增113% 第2季營運樂觀

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

建通精密（2460）10日公告2024年3月合併營收為2.5億元，月增113.96%，年減1.55%，該公司表示，3月營收回溫主要受惠於農曆年後，客戶對於各類端子的拉貨力道明顯回溫，加上銅價上漲，拉高客戶下單預期，對於第2季營收展望趨於樂觀。

建通指出，傳統的電器插頭端子需求持穩，沒有太大變化，但利基產品出貨量逐步成長，包括新的銅廠目前以每月增加10-20噸的速度，擴大出貨，現階段以熔煉後的銅桿交貨最多，客戶以機械加工行業為主，至於特殊平板材與異型材則在等待客戶認證階段，期待6、7月逐步明朗，並順利出貨。

另外，建通將在4月17日參加位於南港展覽館1館之2024年台北國際車用電子展覽會，主要展出車用端子、車用銅材料各項解決方案，隨著新產品推出，並陸續出貨，可望推升第2季業績。

營收 車用電子

延伸閱讀

ETF不只台灣瘋！全球投資人3月狂買上千億美元

大同營收／3月36.7億元 積極搶攻美變壓器市場

遊戲股王鈊象3月自結稅前 EPS 大賺6.52元

王品3月營收創同期新高 今年股東會再推3000元大禮包

相關新聞

廣達3月營收達千億 林百里雙喜臨門、周年慶將現身談AI

代工大廠廣達（2382）將於本周五（12日）進行除息交易，配發每股9元現金股利。作為現任首富的廣達董事長林百里，除自身4...

首季虧損收斂！南亞科每股虧損0.39元 樂觀景氣今年復甦

南亞科（2408）今(10)日舉行線上法說會，公布2024年第1季財報，受惠DRAM價格回升，毛利率顯著改善，由去年第4...

南亞科法說會／今年DRAM價格維持上漲趨勢 第2季毛利率轉正機會高

記憶體大廠南亞科（2408）10日舉行法說會並公告最新財報，今年首季稅後淨損12.09億元，每股淨損0.39元，和上一季...

台積電首季營收超越財測高標 本季重回成長軌道

台積電（2330）今（10）日公布3月合併營收為1952.11億元，月增7.5%、年增34.3%，創同期新高；第1季合併...

台積電營收／3月逾1,952億元 首季營收創歷年同期新高

台積電（2330）10日公布2024年3月營收報告。2024年3月合併營收約為新台幣1,952億1,100萬元，較上月增...

面板雙虎衝刺車用顯示器市場報喜 2023年營收占比友達16%、群創23%

面板雙虎友達（2409）及群創（3481）近年力拼雙軸轉型，2023年分別在車用顯示市場大有斬獲。Omdia資深首席分析...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。