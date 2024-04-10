建通營收／3月2.5億元、月增113% 第2季營運樂觀

建通精密（2460）10日公告2024年3月合併營收為2.5億元，月增113.96%，年減1.55%，該公司表示，3月營收回溫主要受惠於農曆年後，客戶對於各類端子的拉貨力道明顯回溫，加上銅價上漲，拉高客戶下單預期，對於第2季營收展望趨於樂觀。

建通指出，傳統的電器插頭端子需求持穩，沒有太大變化，但利基產品出貨量逐步成長，包括新的銅廠目前以每月增加10-20噸的速度，擴大出貨，現階段以熔煉後的銅桿交貨最多，客戶以機械加工行業為主，至於特殊平板材與異型材則在等待客戶認證階段，期待6、7月逐步明朗，並順利出貨。

另外，建通將在4月17日參加位於南港展覽館1館之2024年台北國際車用電子展覽會，主要展出車用端子、車用銅材料各項解決方案，隨著新產品推出，並陸續出貨，可望推升第2季業績。