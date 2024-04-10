宏碁營收／3月月增七成 連續九個月年對年成長

宏碁（2353）10日公布2024年3月單月合併營收274.82億元，月增70.5%、年增13.8%，隨著AI應用的刺激及健康的通路庫存管理，月營收已連續九個月年對年成長；第1季自結合併營收588.28億元，年增12.1%。

宏碁首季營運亮點包括：筆記型電腦產品第1季營收年增10.7%、桌上型電腦產品第1季營收年增12.3%、電競產品第1季營收年增9.5%、Chromebook產品第1季營收年增10.1%。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占第1季營收之29.4%，公開發行子公司皆已公告3月份及第1季自結營收，孵化中的事業營運亮點包括：專攻AI伺服器及工作站的安圖斯科技公司第1季營收年增63.5%、宏碁智新公司第1季營收年增11.8%、宏碁智通公司第1季營收年增44.0%。