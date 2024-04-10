大同營收／3月36.7億元 積極搶攻美變壓器市場

大同（2371）10日公告3月合併營收36.7億元，因集團新能源事業在冬山儲能案2月有超前進度的收益，基期墊高，抵銷重電、電纜事業等成長，營收較上月減少3.21%，重電事業因今年台電交貨時程較晚的影響、電纜事業3月營收年成長40%，相抵之下，與去年同期相較合併營收減少8.86%。

累計今年1-3月大同合併營收108.2億元，受精英集團電子業傳統淡季影響年減2.71%。若扣除轉投資公司、大型案場交貨遞延等因素影響，大同重電、電纜事業今年累計營收均呈現雙位數增長。

大同預計4月取得北美變壓器UL實驗室認證後，計畫透過大同美國電機公司、既有經銷商以及國際大品牌合作接單，目標鎖定以美國加州為核心，擴展至大西北地區與德州等當地電力公司、EPC業者及新能源系統廠家，透過多元化的業務推廣渠道，在最短時間內爭取訂單。

大同主推電力變壓器、配電變壓器及美式箱變(亭置式變壓器)，將2024年定調為美國變壓器元年，其中，配電變壓器的交貨期較短，2024年先行出貨配電變壓器為第一優先，後續隨著電力級變壓器2025年跟進出貨成營收加速器，擴大營收規模。

大同表示，定調今年為衝刺美國變壓器市場元年，對競逐變壓器海外市場深具信心。大同2022年即以400kV-500 MVA 特高壓電力變壓器成功技轉中東阿曼合資公司Voltamp Power，擁有承製特高壓變壓器的技術與實力，且在非晶質鐵心製造方法、變壓器模具組裝、塗膠黏合方法、特殊層間絕緣設計、直立組裝等5個重要項目獲發明專利。