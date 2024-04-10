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洋基工程營收／3月9.51億元 月增24.5%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

洋基工程（6691）3月營收9.51億元，月增24.5%，年減36.3%。累計今年首季合併營收27.54億元，季減14.5%，年減22%，來到近八季（二年）單季新低。

僅管單季合併營收創兩年來新低，但洋基工程9日公告，與三星物產-宏昇營造聯合承攬團隊簽署83億4,150萬元的機電工程合約，將依工程進度認列收入。

該案是富邦人壽位於高雄的凹子底購開發案工程，將建造一座47層高、高235.7米的辦公大樓，一座23層高的飯店，和一座13層高連接兩座建築物的裙樓。將由高雄第三家漢神百貨、南仁湖開設的高雄海洋館、柏文旗下的運動娛樂事業進駐，總樓地板面積超過16萬坪。

洋基工程2023年合併營收155.14億元，年增11.1%，刷新歷史新高紀錄。毛利率17.36%，年減1.82個百分點。稅後純益17.67億元，年增2.25%，創史上新高；每股稅後純益20.22元，連續二年賺逾兩個股本。

洋基工程董事會決議擬配發16元現金股利，及2元股票股利，合計配息18元。這項盈餘分配及轉增資案，將於5月27日股東會承認。

洋基去年第4季合併營收32.21億元，季減23.2%，年減17%。毛利率18.16%，分別季增0.77及年增0.05個百分點。稅後純益3.76億元，季減25.2%，年減13.1%；每股稅後純益4.3元，營收及獲利都是去年低點。今年前二個月累計合併營收18.03億元，年減11.6%。

洋基 營收

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