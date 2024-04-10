亞翔營收／3月70.08億元 月增34.9%
亞翔（6139）10日公告今年3月合併營收70.08億元，月增34.9%，年增142.7%。亞翔表示，月營收較去年同期大幅成長，主要是因工程進入施工高峰期。
亞翔累計今年首季合併營收189.75億元，季減21.2%，年增130.8%，僅次於去年第4季的歷史單季新高，為史上單季次高紀錄。
無塵室與機電工程暨公共工程大廠亞翔，去年稅後純益達28.89億元，交出年大增189%的史上新高的漂亮成績單；每股稅後純益12.81元，為史上次高。亞翔董事會擬配發9元現金股利，配息率達70.3%，將於6月26日股東常會承認盈餘分配案。
在手訂單逾千億元的亞翔，受惠於近年聚焦客戶策略正確，尤其是深耕半導體產業，推升台灣亞翔、蘇州亞翔本業，及榮工的公共工程業務同步成長。集團去年累計新簽約訂單918.28億元，其中半導體約占六成（估逾500億元）；在手訂單達1,280.54億元，雙創史上新高紀錄。樂觀看待未來營運持續向上。
亞翔今天股價上漲5.5元，成交量2,439張，收303元，呈現連續八個交易日上漲走勢，漲幅逾47.4%。
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