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華碩營收／AI 伺服器助攻 首季「淡季不淡」、3月月增逾40%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩（ASUS）。 圖／業者提供
華碩（ASUS）。 圖／業者提供

PC品牌大廠華碩（2357）9日公告今年3月集團營收，受惠板卡、伺服器及 AI 伺服器等貢獻放大，帶動3月業績繳出雙成長、月增40.89%，首季亦繳出雙成長，呈現「淡季不淡」。展望後市，華碩預期，上半年仍受通膨及地緣政治等總經負面因素影響，故預計上半年需求將與去年第4季相當，預計2024下半年開啟長期成長周期。

華碩公告今年3月集團營收497.35億元，月增40.89%、年增0.99%；累計華碩今年首季營收為1,217.03億元，季增1.28%、年增9.25%。

在品牌營收方面，華碩3月為468億元、年增2%；首季營收為1,141億元，季增2%、年增11%。

華碩在上次法說會上預估首季業績，其中，PC業務因進入淡季，故營收季減10%，至於含板卡及伺服器業務的零組件業務則季增15-20%，增長動能很大一部分來自伺服器及 AI 伺服器貢獻。

展望今年營運，華碩共同執行長胡書賓先前指出，上半年仍受通膨及地緣政治等總經負面因素影響，故預計上半年需求將與去年第4季相當。

華碩共同執行長許先越則強調，2024年是充滿挑戰與機會的一年，挑戰來自大環境經濟仍不友善，但 AI 的機會讓我們看到創新及成長性，華碩要當 AI 設備及全方位解決方案供應商，「預計2024下半年開啟長期成長周期」。

其中，華碩今年成長動能之一伺服器業務，2023年占公司整體營收低個位數區間，營收相比前一年度倍數成長，華碩預計到今年首季伺服器業績將達到高個位數占比。

許先越指出，華碩持續推動伺服器及 AI 伺服器成長，以2022年為基礎，維持五年業績增長五倍的目標。根據內部數據顯示，2024年可以超過初期設定的目標、執行速度超前。

伺服器 華碩

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