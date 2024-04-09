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動力營收／3月1.18億元 月增120%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
展望上半年，動力看好目前新一代高階顯卡終端市場受惠於電競、創作者、AI應用、高速運算需求提升，帶動主要客戶保持良好的拉貨力道。AI示意圖。 鏵德／提供
展望上半年，動力看好目前新一代高階顯卡終端市場受惠於電競、創作者、AI應用、高速運算需求提升，帶動主要客戶保持良好的拉貨力道。AI示意圖。 鏵德／提供

動力-KY（6591）公告3月合併營收為1.18億元，月增120.12％，年減16.07％，受惠於電競相關領域客戶因應終端景氣回升，加上輝達（NVIDIA）中高階顯卡新品RTX 4080、4090、RTX 40 Super問世後的銷售潮，帶動主要客戶對於應用在這三款高單價的散熱風扇產品拉貨力道增溫，累計2024年第1季合併營收為新台幣3.08億元，年減3.07％。

展望上半年，動力看好目前新一代高階顯卡終端市場受惠於電競、創作者、AI應用、高速運算需求提升，帶動主要客戶保持良好的拉貨力道，公司也期待隨著NVIDIA將於今年下半年推出兩年一次大改款的顯示卡RTX 50系列，預期將為整體產業市場注入新一波換機潮的成長活水，創造主要客戶對電競相關散熱風扇產品的拉貨動能有機會明顯逐月提升，為動力今年營運帶來正面的挹注，當然，動力仍持續深化包括5G伺服器、車用、等相關利基型散熱風扇產品多元產業布局，可望堆疊動力未來中長期營運動能。

營收 電競

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