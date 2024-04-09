光寶營收／3月107.9億元 月增33%
光寶科技（2301）3月合併營收107.9億元，月增33%、年減14.9%。在雲端運算及高階伺服器電源營收成長帶動下，累計今年第1季合併營收287.8億元，年減15.8%。
其中，光電部門3月營收占整體21%；全球出貨量排名第一的光耦合器高階產品、不可見光於感測應用及車用照明出貨成長，帶動光電部門月增近一成。
雲端及物聯網部門營收占比37%；其中，雲端運算及高階伺服器電源管理系統需求成長帶動下，雲端及物聯網部門營收月增超過四成。
資訊及消費性電子部門營收占比42%；在產品組合持續優化之下，高階電源、高階鍵盤智慧輸入裝置出貨成長，帶動資訊及消費性電子部門營收月增超過四成。
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