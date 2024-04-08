現觀科營收／3月0.34億元、月增逾53% 衝今年最佳

電信數據分析大廠現觀科（6906）8日公告3月營收達0.34億元，月增53.5%、年增6.2%，連續三個月營收表現保持成長態勢，單月營收表現達今年以來最佳成績，前3個月合併營收約0.77億元，年增達5.4%。而現觀科8日以166元平盤開出，盤中一度漲至166.5元、 上漲0.5元、漲幅達0.3%，不過終場漲勢收斂，仍以166平盤作收。

現觀科具有業界第一精準度定位與打造全球第1個5G NSA以及5G SA的地理定位平台競爭優勢，而公司技術自從董事長邱大剛在美國麻省理工學院 (MIT) 的研究突破為緣起，一步步找到應用，事實上邱大剛本身創業時間較早，不過卻未受到「年輕人創業」、「當年軟體創業成功率低」、「國內電信技術缺乏」等難題影響，憑藉熱誠走到上市。

根據聯合國數據估算，印度已躍升為全球人口最多的國家；印度政府通訊部門統計資料亦指出，自2023年初至8月間，5G基地台數量增加了6倍，顯見其5G網路發展速度極快。面對5G SA（Standalone，獨立組網）網路架構帶來的挑戰，現觀科技透過獨家深度學習AI演算法，使CovMo平台能快速處理巨量行動數據。

現觀科握有精準的地理定位技術優勢，除已獲印度的電信業者Airtel青睞簽訂5G網路大單之外，也獲得澳洲、沙烏地阿拉伯等地大型電信業者之初次建置以及5G擴建訂單，擁有絕佳的全球優勢與高度的客戶回頭率。不僅是全球第一家以AI Deep Learning大數據分析、洞察手機用戶移動行為的業界領頭羊，也是業界具有第一精準度定位與全球第一個5G NSA以及5G SA的地理定位平台。

展望未來，董事長邱大剛堅信，旗下營收貢獻主要來自印度、亞洲和中東電信市場，去年公司憑藉業界領先技術，取代競爭對手，贏得中東地區新客戶合約，該客戶為沙烏地阿拉伯市占第二大的電信業者，挹注營運的中長期成長，而今年則再與印度第一大電信業者達成合作，為取得其他印度業者訂單打下基礎，放眼全球5G技術帶動的各種需求則都樂觀看待。