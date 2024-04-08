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致伸營收／3月50億元 月增55%、年減18%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

致伸（4915）公布3月合併營收50億元，月增55%、年減18%。累計今年第1季合併營收136.5億元，年減7%。

致伸表示，受惠邊緣運算興起及生成式AI帶動多元化應用，致伸三感合一（視覺、聽覺、觸覺）整合能力將強化終端裝置的AI功能。公司深耕於AI智能監控領域，舉凡公共安全相關設備、AIoT (B2B)視覺方案及車用等，耕耘多年的新事業將於下半年陸續貢獻，結合智能邊緣運算，創造更多跨領域的新興應用。此外，隨著AI PC將於下半年推出，可望刺激資訊產品需求。

致伸近年積極推動營運轉型，以提升獲利為策略導向，朝利基型及高附加價值產品發展，優化產品組合，持續改善毛利率及營業利益率，轉型效益逐漸顯現。

AI 營收 致伸

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