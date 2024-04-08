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緯創營收／3月月增10%攀近一年新高 第1季2,382億元寫五季高點

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
緯創董事長林憲銘。林薏茹／攝影
緯創董事長林憲銘。林薏茹／攝影

代工大廠緯創（3231）8日公告3月營收898.31億元，月增10.77%，年減5.41%，寫近一年單月新高；第1季累計營收2,382.28億元，季增3.34%，年增12.37%，為近五季高點。

緯創去年包括GPU基板、GPU模組、伺服器等AI產品，營收大幅成長超過50%，今年預期相關業績會有「三位數」百分比的成長，客戶對AI產品需求量持續增加，且增加的速度很快，就全年來看，下半年AI產品業績會優於上半年。

緯創看好，客戶AI需求旺，且增加速度很快，今年非PC產品營收比重將拉升至25%，利潤成長幅度也會更大。

外資認為，緯創AI伺服器成長動能強勁，有利產品組合，今年毛利率將持續改善。法人看好，緯創坐享三大晶片巨頭基板訂單，今年伺服器營收占比可望由2023年約35%，擴大至46%。

AI 營收 緯創

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