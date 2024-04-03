光耀營收／3月0.49億元 月增14.8%
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光學膜廠光耀（3666）3日公告今年3月合併營收0.49億元，月增14.8%，年減30.5%。自從母公司光群雷（2461）董事會3月28日決議全數處分子公司光耀持股，光耀股價已呈現六個交易日上漲走勢，今天股價小漲0.25元，成交量7,394張，收32.95元，六個交易日來漲幅達38.16%。
光群雷董事會28日決議，基於營運資源集中於核心事業、改善財務結構考量擬以約4.5億元，處分子公司光耀的2,283萬餘普通股股，出售予元德投資、佳俊投資、鳳凰酒店、元翔國際開及陳建富等。
光群雷公告指出，預計處分光耀科技普通股2,283萬0,835股，每單位價格為每股現金新台幣19.71元。交易總金額預計約為新台幣4億4,999萬6,000元，實際交易數量及交易總金額將視最終被收購股數而定。
光群雷於公告揭露，光耀每股淨值11.66元。預計本次交易完成後，將不再持有光耀科技股份。目前占總資產比例10.96%，占母公司業主權益比例18.21%；營運資金新台幣-2億4,381萬4,000元。
光耀2023年合併營收7.21億元，年減24.3%。毛利率率-12.86%，稅後純損2.99億元，EPS -5.64元。今年首季合併營收1.46億元，季減7.8%，年減17.1%。
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